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İngiliz devleri Beşiktaş’ın yıldızı için geliyor: 15 milyon euro teklif!

İngiliz devleri Beşiktaş’ın yıldızı için geliyor: 15 milyon euro teklif!

11:2715/03/2025, суббота
G: 15/03/2025, суббота
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ın 19’luk yeteneği Semih Kılıçsoy, Premier Lig devlerini peşine taktı. Geçen yaz reddedilen milyonluk önerilerin ardından genç yıldız için transfer yarışı kızışıyor. Peki, Semih Kılıçsoy hangi takıma transfer olacak? Detaylar haberimizde.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgisi sürüyor.


Oyuncuya geçen yaz Aston Villa iki kez talip olmuş ancak 16 milyon euro bonservis bedeli, 2 milyon euro bonus ve takas önerisi geri çevrilmişti. 

Aynı şekilde Newcastle United da kış döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalmasına rağmen eli boş dönmüştü.


Europa Calcio'da yer alan haberde; Newcastle'ın, 19 yaşındaki oyuncuya ilgilisinin devam ettiği ve bu transferin 15 milyon euro'ya gerçekleşebileceği belirtildi.


Ayrıca Aston Villa'nın da Semih için yeni bir teklifle gelmesi bekleniyor.


#Semih Kılıçsoy
#Beşiktaş
#Premier Lig

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