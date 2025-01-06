İtalya Süper Kupası finalinde Inter evinde Milan’ı konuk ediyor. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Inter yarı finalde Atalanta’yı 2-0 yenerek finale çıkmaya hak kazandı. Milan ise Juventus’u 2-1 mağlup etti ve Inter’in finalde rakibi oldu. İki takım 201. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Inter - Milan maçı nereden izlenir, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Inter - Milan canlı izleme linki.

1 /8 İtalya Süper Kupa finalinde Inter ve Milan kozlarını paylaşacak.



2 /8 Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak.



3 /8 Yarı finalde Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Inter, Milan’a karşı bu zamana kadar 79 galibiyet elde etti.

4 /8 Juventus’u 2-1 yenerek finale yükselen Milan ise Inter’i 62. kez mağlup etti.



5 /8 İki takımın son karşılaşmasında Milan deplasmanda Inter’i 2-1 mağlup etti.

6 /8 Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu kritik maçta ilk 11’de yer alacak.



7 /8 INTER - MİLAN MAÇI NEREDEN İZLENİR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Inter - Milan maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

