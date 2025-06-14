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İranlı golcü Mehdi Taremi ülkesinden çıkamadı! Inter endişeli

İranlı golcü Mehdi Taremi ülkesinden çıkamadı! Inter endişeli

Tuğçe Erginkoç
10:5614/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi, İsrail'in başlattığı saldırı sonrası İran'ın hava sahasının kapatılması nedeniyle turnuvanın oynanacağı ABD'ye gidemedi. İtalyan ekibinin, oyuncusunun güvenliğinden endişe duyduğu belirtiliyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 32 yaşındaki İranlı futbolcu Mehdi Taremi, ülkesinden çıkamıyor. Inter ile ABD'de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek yıldız futbolcu, takıma katılmak için Los Angeles'a uçacaktı.

İsrail'in saldırıları sonrası hava sahasında bir sonraki emre kadar kapatan İran'dan çıkamayan Taremi, Inter kadrosuna dahil olamadı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan ekibi, oyuncusunun güvenliğinden endişe ediyor ve golcü isimle sürekli temas halinde.

Inter'in Taremi için bütün imkanlarını seferber ettiği ve oyuncusunu ABD'deki kampa getirmek için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.


FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek Inter ilk maçına 18 Haziran saat 04.00'te Meksika ekibi Monterrey karşısında çıkacak.

Mehdi Taremi, İran'ın 2026 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı Katar ve Kuzey Kore maçları için ülkesine gitmişti.

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