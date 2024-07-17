Spor

İsmail Kartal'ın son durumu: İsmail Kartal'a ne oldu, kalp krizi mi geçirdi?

16:36 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:05 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe Eski Teknik Direktörü İsmail Kartal, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve 61 yaşındaki çalıştırıcının kalp krizi geçirdiği iddia edildi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe Eski Teknik Direktörü İsmail Kartal, sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

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Ajansspor'un haberine göre; 61 yaşındaki çalıştırıcının kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

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Kartal'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

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Fakat İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor.

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Tıkalı bir damarın anjiyo ile açıldığı ve yapılan işlemin planlı olduğu öğrenildi.

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İsmail Kartal sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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İsmail Kartal kaç yaşında?


İsmail Kartal, 15 Haziran 1961 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur.

#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Kalp krizi
31 dakika önce
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