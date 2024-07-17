İsmail Kartal'ın son durumu: İsmail Kartal'a ne oldu, kalp krizi mi geçirdi?

Fenerbahçe Eski Teknik Direktörü İsmail Kartal, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve 61 yaşındaki çalıştırıcının kalp krizi geçirdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Eski Teknik Direktörü İsmail Kartal, sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
Ajansspor'un haberine göre; 61 yaşındaki çalıştırıcının kalp krizi geçirdiği ifade edildi.
Kartal'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.
Fakat İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor.
Tıkalı bir damarın anjiyo ile açıldığı ve yapılan işlemin planlı olduğu öğrenildi.
İsmail Kartal sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İsmail Kartal kaç yaşında?
İsmail Kartal, 15 Haziran 1961 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur.