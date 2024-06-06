İsmail Kartal'ın yeni takımı netleşiyor: 1 yıllık anlaşma iddiası

Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'la yollar ayrılmıştı. Tecrübeli teknik adamın, yeni adresi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı alınmıştı.
Tecrübeli teknik adama Suudi Arabistan'dan talip çıktığı öne sürüldü.
Fanatik'te yer alan habere göre Kartal'ın, Al-Taawoun ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Başarılı çalıştırıcının, sarı-lacivertlilere ısrarla transfer ettirdiği ancak beklentilerin altında kalan Rade Krunic'i de yeni takımına götürmek istediği kaydedildi.
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde geride kalan sezonda 58 maça çıktı.
Sarı-lacivertliler bu müsabakaların 44'ünü kazandı. İsmail Kartal'ın öğrencileri sahadan 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.
İsmail Kartal, Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 2.40 puan ortalaması yakaladı.
Süper Lig'de 99 puan toplayan sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde ise çeyrek final oynadı.