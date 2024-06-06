İsmail Kartal'ın yeni takımı netleşiyor: 1 yıllık anlaşma iddiası

Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'la yollar ayrılmıştı. Tecrübeli teknik adamın, yeni adresi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

1 / 8 Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı alınmıştı.

2 / 8 Tecrübeli teknik adama Suudi Arabistan'dan talip çıktığı öne sürüldü.

3 / 8 Fanatik'te yer alan habere göre Kartal'ın, Al-Taawoun ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

4 / 8 Başarılı çalıştırıcının, sarı-lacivertlilere ısrarla transfer ettirdiği ancak beklentilerin altında kalan Rade Krunic'i de yeni takımına götürmek istediği kaydedildi.

5 / 8 Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde geride kalan sezonda 58 maça çıktı.

6 / 8 Sarı-lacivertliler bu müsabakaların 44'ünü kazandı. İsmail Kartal'ın öğrencileri sahadan 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

7 / 8 İsmail Kartal, Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 2.40 puan ortalaması yakaladı.