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Spor

İsmail Kartal'ın yeni takımı netleşiyor: 1 yıllık anlaşma iddiası

14:19 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:02 - 6/06/2024 Perşembe
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Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'la yollar ayrılmıştı. Tecrübeli teknik adamın, yeni adresi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı alınmıştı.

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Tecrübeli teknik adama Suudi Arabistan'dan talip çıktığı öne sürüldü.

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Fanatik'te yer alan habere göre Kartal'ın, Al-Taawoun ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Başarılı çalıştırıcının, sarı-lacivertlilere ısrarla transfer ettirdiği ancak beklentilerin altında kalan Rade Krunic'i de yeni takımına götürmek istediği kaydedildi.

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Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde geride kalan sezonda 58 maça çıktı.

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Sarı-lacivertliler bu müsabakaların 44'ünü kazandı. İsmail Kartal'ın öğrencileri sahadan 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

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İsmail Kartal, Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 2.40 puan ortalaması yakaladı.

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Süper Lig'de 99 puan toplayan sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde ise çeyrek final oynadı.

#İsmail Kartal
#Fenerbahçe
#Transfer
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