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EURO 2024'te şampiyon İspanya: Finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu |ÖZET

23:53 - 14/07/2024 اتوار
Güncelleme: 00:31 - 15/07/2024 پیر
Yeni Şafak

Avrupa Futbol Şampiyonası final karşılaşmasında İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek dördüncü kez şampiyonluğa ulaştı. Kupayı getiren golleri 47. dakikada Williams ve 86. dakikada Oyarzabal kaydetti. İngiltere'nin tek golünü 73. dakikada Cole Palmer attı. Boğalar, dördüncü kez Avrupa Şampiyonu olarak bu alanda zirvenin sahibi oldu. İspanya - İngiltere maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) final maçı öncesinde stadyumda görsel şölen gerçekleşti.

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EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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İspanya sahadan 2-1 galip ayrılarak dördüncü kez kupayı müzesine götürdü.

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Şampiyonluğu getiren golleri 47. dakikada Williams ve 86. dakikada Oyarzabal kaydetti.

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Williams'ın golü ardından yaşanan sevinç.

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İngiltere'nin tek golünü 73. dakikada Cole Palmer attı.

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Şampiyon İspanya kupasına kavuştu.

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Kaptan Alvaro Morata.

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Teknik direktör Luis de la Fuente; U19 Avrupa Şampiyonu, U21 Avrupa Şampiyonu ve Uluslar Ligi'nin ardından Avrupa Futbol Şampiyonluğu'na ulaştı.

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Lamine Yamal, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde final oynayan en genç futbolcu oldu. (17 yıl, 1 gün)

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EURO 2024'ün en iyi futbolcusu Rodri seçildi.

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en iyi genç futbolcu ödülüne Yamal, layık görüldü.

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Harry Kane bir finalden daha mağlup ayrılarak kupa hasretine son veremedi.

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İngiltere Takımı'nın yaşadığı üzüntü.

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Gareth Southgate, Avrupa Şampiyonası tarihinde iki final kaybeden ilk teknik direktör oldu.

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İSPANYA - İNGİLTERE MAÇ ÖZETİ


İspanya - İngiltere maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

#İspanya
#İngiltere
#EURO 2024
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