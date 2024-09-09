İspanyollar duyurdu: Sergio Ramos Süper Lig’e geliyor

Sevilla ile sözleşmesi biten dünyaca ünlü yıldız futbolcu Sergio Ramos, kulüp arayışına girdi. 38 yaşındaki İspanyol futbolcuya Süper Lig devi talip oldu. Oyuncunun transfere sıcak baktığı iddia edildi. Detaylar haberimizde.
Sevilla'dan ayrıldıktan sonra yeni bir takım arayışı içinde olan Sergio Ramos ile ilgili İspanya'dan flaş bir iddia gündeme geldi.
El Nacional'in haberine göre; Galatasaray, tecrübeli savunmacıyı ile ilgileniyor.
Gelen teklifin rekabetçi bir ligde kariyer uzatma fırsatı olarak görüldüğü aktarıldı.
38 yaşındaki savunmacının Trendyol Süper Lig'e gelişinin Galatasaray dışında tüm takımlara referans sağlayabileceği de öne sürüldü.
2023/24 sezonunda Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen Sergio Ramos, geçtiğimiz sezon çıktığı 37 maçta; 7 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.50 milyon euro.
Sergio Ramos, 30 Mart 1986 tarihinde İspanya'nın Sevilla şehrinde doğmuş, futbol tarihinin en başarılı savunma oyuncularından biridir.
Oynadığı Takımlar
Sevilla (2004-2005): Ramos, profesyonel futbol kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Sevilla'da başladı. Sevilla altyapısında yetişen Ramos, genç yaşta A takıma yükseldi ve yetenekleriyle kısa sürede dikkat çekti.
Real Madrid (2005-2021): 2005 yılında, henüz 19 yaşındayken İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid'de geçirdiği 16 yıl boyunca kulübün en önemli oyuncularından biri haline geldi. Ramos, Real Madrid formasıyla 5 La Liga şampiyonluğu, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi ve birçok yerel ve uluslararası kupa kazandı. Özellikle 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde son dakikada attığı golle tarihe geçti.
Paris Saint-Germain (PSG) (2021-2023): Real Madrid'den ayrıldıktan sonra, Ramos Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'ye transfer oldu. PSG'de iki sezon boyunca forma giydi ve burada Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı.
Sevilla (2023-2024): 2023 yılında eski kulübü Sevilla'ya geri dönen Ramos, kariyerinin son dönemlerini doğduğu şehrin takımında geçirmeye karar verdi.