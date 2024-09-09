İspanyollar duyurdu: Sergio Ramos Süper Lig’e geliyor

Real Madrid (2005-2021): 2005 yılında, henüz 19 yaşındayken İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid'de geçirdiği 16 yıl boyunca kulübün en önemli oyuncularından biri haline geldi. Ramos, Real Madrid formasıyla 5 La Liga şampiyonluğu, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi ve birçok yerel ve uluslararası kupa kazandı. Özellikle 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde son dakikada attığı golle tarihe geçti.