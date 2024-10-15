İzlanda maçı sonrasında Arda Güler İspanya'da gündem oldu: Carlo Ancelotti'ye çok ağır sözler

@RMA_Aramis: "Kulübün imzayı attığını duyurduğu günden beri ondan hiç şüphe etmedim. Şu anda tek istediğim Ancelotti'nin ona daha fazla süre vermesi. Böylece dünyanın onun ne kadar harika bir oyuncu olduğunu görmesi. Onun adı Arda Güler."