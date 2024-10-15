İzlanda maçı sonrasında Arda Güler İspanya'da gündem oldu: Carlo Ancelotti'ye çok ağır sözler

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. hafta maçında, A Milli Takımımız deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında milli oyuncumuz Arda Güler, İspanya'da gündem oldu. İspanyol gazeteci ve Real Madrid'li taraftarlar, Arda Güler'in kendi takımında daha az forma şansı bulması nedeniyle teknik direktör Carlo Ancelotti'yi topa tuttu.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. hafta maçında İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, millilerimizin 3. golünü atmayı başardı.
Karadağ maçında da etkili bir performans gösteren milli oyuncu, İspanya'da gündem oldu.
İspanya'da gazeteciler ve Real Madrid'li taraftarlar, Carlo Ancelotti'ye büyük tepki gösterdi.
İşte yazılan haber ve görüşlerden bazıları:
Diario AS: "Güler seçilmiş bir kişi. Türkler Güler ile uçuyor"
Marca: "Arda buz üszerinde dans etti"
@Memelandia_esp: "Arda Güler, millî maç arası boyunca millî takımı için ne harika iki maç oynadı. Ancelotti'nin onu bir sonraki maçta hangi pozisyona koyacağını şimdiden hayal edebiliyorum. Aşağı yukarı yedek kulübesinin ortasında, aşağı yukarı yedek kulübesinin sol tarafında!"
@RMA_Aramis: "Kulübün imzayı attığını duyurduğu günden beri ondan hiç şüphe etmedim. Şu anda tek istediğim Ancelotti'nin ona daha fazla süre vermesi. Böylece dünyanın onun ne kadar harika bir oyuncu olduğunu görmesi. Onun adı Arda Güler."
@rmcffeer: "Bence Arda Güler'in Real Madrid için ilk 11 oyuncusu olduğunu sadece Anncelotti anlamıyor."
@SamuelR507: "Arda Güler golü attığında Ancelotti, kızgın bir şekilde Modric'le poz verir. Bunu yine yap!"