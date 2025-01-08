Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılıyor: İngilizler yeni takımını açıkladı

Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılıyor: İngilizler yeni takımını açıkladı

Haber Merkezi
15:348/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarı lacivertli takımdan ayrılacağı iddia edildi. İngiliz medyasında yer alan habere göre Mourinho'nun, Premier Lig'e döneceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho'nun Premier Lig'e geri dönüş yapması bekleniyor.

Sport Bible'da yer alan habere göre; Jose Mourinho'nu Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali bulunuyor.

Daha önce vermiş olduğu bir röportajda Mourinho, İngiltere'ye dönme konusuyla ilgili şunları söylemişti:

"Asla küme düşme mücadelesi veren bir takıma gitmem. Çok zor."

"Şampiyonluk için oynamaktan daha zor. Duygusal olarak çok zor olmalı çünkü hayatları değiştiren bir şey."

"Bunu yapanların cesur adamlar olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de üç kulübüm vardı, dört farklı dönemde ve bunu seviyorum."

"Ailem Londra'da yaşıyor. Londra benim yuvam, dolayısıyla kimse beni istemezse bir gün geri dönmem gerekiyor."

"Ama yanlış anlaşılmasın, önümüzdeki iki yıl boyunca kimse beni Fenerbahçe'den alamayacak."

Fakat İngiliz basınında yer alan habere göre; Bournemouth karşısında Everton'ın yaşadığı yenilginin ardından görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Sean Dyche'ın yerine Mourinho gelecek.

Everton'ın yeni sahipleri Friedkin Group'un Sean Dyche'ı göndermek istediği ifade edildi.

Bu ayrılık sonrasında Everton'ın Jose Mourinho'nun kapısını çalacağı iddia edildi.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu yıl ilk oruç ne zaman tutulacak? 2025 Ramazan başlangıç tarihi