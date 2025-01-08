Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarı lacivertli takımdan ayrılacağı iddia edildi. İngiliz medyasında yer alan habere göre Mourinho'nun, Premier Lig'e döneceği kaydedildi.
Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho'nun Premier Lig'e geri dönüş yapması bekleniyor.
Sport Bible'da yer alan habere göre; Jose Mourinho'nu Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali bulunuyor.
Daha önce vermiş olduğu bir röportajda Mourinho, İngiltere'ye dönme konusuyla ilgili şunları söylemişti:
"Asla küme düşme mücadelesi veren bir takıma gitmem. Çok zor."
"Şampiyonluk için oynamaktan daha zor. Duygusal olarak çok zor olmalı çünkü hayatları değiştiren bir şey."
"Bunu yapanların cesur adamlar olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de üç kulübüm vardı, dört farklı dönemde ve bunu seviyorum."
"Ailem Londra'da yaşıyor. Londra benim yuvam, dolayısıyla kimse beni istemezse bir gün geri dönmem gerekiyor."
"Ama yanlış anlaşılmasın, önümüzdeki iki yıl boyunca kimse beni Fenerbahçe'den alamayacak."
Fakat İngiliz basınında yer alan habere göre; Bournemouth karşısında Everton'ın yaşadığı yenilginin ardından görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Sean Dyche'ın yerine Mourinho gelecek.
Everton'ın yeni sahipleri Friedkin Group'un Sean Dyche'ı göndermek istediği ifade edildi.
Bu ayrılık sonrasında Everton'ın Jose Mourinho'nun kapısını çalacağı iddia edildi.