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Spor

Jose Mourinho’nun maaşı belli oldu: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç resmi rakamı açıkladı

Haber Merkezi
10:33 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:35 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe takımın başına Portekizli hoca Jose Mourinho getirmişti. Sarı lacivertli takımda Mourinho’nun ne kadar kazanacağını Başkan Ali Koç açıkladı.

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Fenerbahçe’de Jose Mourinho fırtınası esmeye devam ediyor.

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Sarı lacivertli takım, Portekizli hoca ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

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En çok merak edilen konulardan birisi de Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı maaş.

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Çünkü bu rakamın 15 milyon euroları geçtiği iddia edilmişti.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında Jose Mourinho’nun alacağı maaşı açıkladı.

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Başkan Koç’un açıklamaları şu şekilde:

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“Biz Mourinho ve tüm ekibiyle 1 yıllık toplam 12 Milyon Euro karşılığında anlaştık.”

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“Mourinho'nun bize ne kadar inandığının kanıtı bu.”

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Ali Koç
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