Fenerbahçe takımın başına Portekizli hoca Jose Mourinho getirmişti. Sarı lacivertli takımda Mourinho’nun ne kadar kazanacağını Başkan Ali Koç açıkladı.
Fenerbahçe’de Jose Mourinho fırtınası esmeye devam ediyor.
Sarı lacivertli takım, Portekizli hoca ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
En çok merak edilen konulardan birisi de Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı maaş.
Çünkü bu rakamın 15 milyon euroları geçtiği iddia edilmişti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında Jose Mourinho’nun alacağı maaşı açıkladı.
Başkan Koç’un açıklamaları şu şekilde:
“Biz Mourinho ve tüm ekibiyle 1 yıllık toplam 12 Milyon Euro karşılığında anlaştık.”
“Mourinho'nun bize ne kadar inandığının kanıtı bu.”