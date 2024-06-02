Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü isim Jose Mourinho’yu getirdi. Sarı-lacivertliler tecrübeli teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Peki, Jose Mourinho Fenerbahçe’den yıllık ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.
Sezonu 99 puanla ikinci sırada kapatan Fenerbahçe’de geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçimi öncesi teknik direktörlük görevine Jose Mourinho getirildi.
Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Ali Koç'un bu transferi bitirmesi başkanlık seçimi öncesi "Aziz Yıldırım'a büyük çalım" olarak nitelendirildi.
Mou, 50 yıldır İngiltere Premier Ligi'nde şampiyon olamayan Chelsea'yi 2005'te Ada'nın en büyüğü yaptı.
Inter, onunla 45 yıl sonra 2010'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
Real Madrid, 22 yıl sonra yani 2011'de İspanya Kral Kupası hasretine Mourinho ile son verdi.
15 yıldır kupa kazanamayan Roma'yı deneyimli çalıştırıcı, 2022'de Konferans Ligi şampiyonu yaptı ve İtalyan ekibine Avrupa'daki ilk kupasını kazandırdı.
Mourinho, şimdi de en son 2014'te Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin, 10 yıllık şampiyonluk özlemine gelecek sezon son vermek için harekete geçecek.
JOSE MOURİNHO FENERBAHÇE’DEN YILLIK NE KADAR KAZANACAK, KAÇ MİLYON EURO?
Fenerbahçe'ye imzayı atan Jose Mourinho'nun, 2 yıl için yardımcılarıyla birlikte toplamda 46 milyon Euro kazanacağı öne sürülmüştü.
Jose Mourinho, Fenerbahçe'de bonuslar hariç yıllık 10 milyon Euro kazanacak. Portekizli hocanın yardımcılarına ise toplamda yaklaşık 2 milyon Euro ödenecek.
Mourinho'nun takımın başına geçecek olması, Fenerbahçeli taraftarları ve camiayı oldukça heyecanlandırdı.
Kanarya'nın projesinden çok etkilenen ve sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da şampiyonluk hedefleyen Mourinho, gittiği kulüplerin kupa hasretlerine de son vermişti.