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Jose Mourinho herkesi ters köşe yaptı: Portekiz derken Avrupa devinin başına geçiyor

Jose Mourinho herkesi ters köşe yaptı: Portekiz derken Avrupa devinin başına geçiyor

Haber Merkezi
10:2616/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe bu sezon da yarıştığı bütün kulvarlardan havlu attı. Sarı lacivertli camia, yönetimi istifaya davet ediyor. Aynı zamanda teknik direktör Jose Mourinho'ya da bütük tepki var. Mourinho'nun takımdaki geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile yola devam edileceğini açıklamıştı.

Mourinho ise, “Sezon bitince yönetimle konuşacağız” yanıtını vermişti.

Ayrıca Portekiz Milli Takımı'nın Roberto Martinez ile yollarını ayırması bekleniyor.

İlk sıradaki aday ise Jose Mourinho.

Jose Mourinho ile ilgili bir sürpriz iddia da İngiltere’den geldi.

Manchester United, 11 Kasım 2024’te takımın başına Ruben Amorim’i getirmişti. Amorim, Kırmızı Şeytanlar’ı Avrupa Ligi’nde finale taşısa da ligde çok kötü bir performans sergiledi.

Yönetimin bu nedenle sezon sonunda 40 yaşındaki çalıştırıcıyla yolları ayırabileceği öne sürüldü. 

Skorer'in İngiltere kaynaklı haberine göre; Manchester United için ilk aday Jose Mourinho.

Haziran ayı itibarıyla Fenerbahçe'de Mourinho ile ilgili gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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