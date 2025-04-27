Jose Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho hakkında İspanya'dan şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.
Önce Avrupa'ya veda eden, daha sonra Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elenen ve ligde de Galatasaray'ın gerisinde kalan Jose Mourinho, eleştirilerin hedef noktası halinde.
Alınan olumsuz sonuçlardan sonra taraftarlar Portekizli teknik adama tepki gösterirken Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşma yaptı.
Başkan Koç, Mourinho'ya, "Burası hiçbir yere benzemez, bazen biz bile tanıyamıyoruz. Ne kadar büyük hoca olursan ol, ülkeyi iyi tanı. Bu sene ne olur bilmiyorum ama seneye bizim seninle şampiyon olacağımızdan hiçbir şüphem yok. Ama bu sene yaparsan, arka arkaya şampiyonluklar gelir" dediğini açıklamıştı.
Başkan Ali Koç, gelecek sezon da Mourinho ile devam edileceğini belirtse de ortaya önemli bir iddia atıldı.
Skorer'in Todo Fichajes'e dayandırdığı habere göre; Portekiz Milli Takımı, Jose Mourinho'yu gündemine aldı.
CNN ile GOAL'un değerlendirmesine göre, bu hamle riskli ancak stratejik olarak görüldü.
Portekiz Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası için José Mourinho'yu teknik direktör olarak göreve getirme olasılığını ciddi şekilde değerlendirmeye aldı.
Habere göre Portekiz Futbol Federasyonu Mourinho'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesindeki fesih maddesini ödemeye bile hazırlar.
Bu karar UEFA Uluslar Ligi maçlarından sonra alınacak.