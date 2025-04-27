Jose Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Başkan Koç, Mourinho'ya, "Burası hiçbir yere benzemez, bazen biz bile tanıyamıyoruz. Ne kadar büyük hoca olursan ol, ülkeyi iyi tanı. Bu sene ne olur bilmiyorum ama seneye bizim seninle şampiyon olacağımızdan hiçbir şüphem yok. Ama bu sene yaparsan, arka arkaya şampiyonluklar gelir" dediğini açıklamıştı.