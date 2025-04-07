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Jose Mourinho Trabzonspor soyunma odasına gitti! O isimden özür diledi

Jose Mourinho Trabzonspor soyunma odasına gitti! O isimden özür diledi

09:337/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 yendi. Mücadele öncesi Trabzonspor soyunma odasına giren Jose Mourinho, bordo-mavili oyuncudan özür diledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yenerken, karşılaşma öncesi sarı lacivertli takımın hocası Jose Mourinho'dan centilmence bir hareket geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç öncesi Trabzonspor soyunma odasına giderek ilk maçta yaşananlar için bordo-mavili takımın oyuncusu Okay Yokuşlu'dan özür diledi.

Geçtiğimiz kasım ayında Papara Park'ta oynanan müsabakada, Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyonda yerde kalan Okay, Portekizli teknik adamın sert söylemlerine maruz kalmıştı.


Mourinho, dördüncü hakemin uyarısı sonucunda sarı kart görmüştü.

#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Jose Moruinho

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