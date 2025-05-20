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Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çileden çıkartan paylaşım: Taraftarlardan tepki yağdı

Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri çileden çıkartan paylaşım: Taraftarlardan tepki yağdı

Haber Merkezi
13:0920/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle Fenerbahçe’nin ligi ikinci bitirmesi kesinleşti. Sarı lacivertli camiada yönetime yönelik tepkiler var, teknik direktör Jose Mourinho'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu da ikinci sırada tamamlayacak.

Galatasaray'ın üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etmesiyle bitime 2 hafta kala sezonu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen sarı-lacivertli takım, üst üste dördüncü kez ligi aynı sırada noktalayacak.

Bu sezon iç sahada alınan kötü sonuçlarla birlikte tribünlerden yönetime tepkiler olurken, istifa sesleri de yükselmeye devam ediyor.

Hatta Eyüpspor maçında da futbolcular ıslıklandı.

Sarı lacivertli camia, yönetimin haziran ayında kongreye gitmesini istiyor.

Fakat Ali Koç ve ekibi kongre kararını Eylül olarak duyurdu.

Fenerbahçe'de bu tartışmalar yaşanırken, teknik direktör Jose Mourinho'dan dikkat çekici bir paylaşım geldi.

Mourinho sosyal medya hesabından bir çikolata firması için çekilen reklam filmini paylaştı.

Fenerbahçeli taraftarlar bu paylaşıma yoğun tepki gösterirken, Mourinho için de istifa çağrıları yapıldı.

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