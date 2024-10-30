Jose Mourinho'dan İngiliz basınına itiraflar: 'Asla kazanamayacağım bir savaş'

"Tabii ki teknik direktörler için de geçerli. Carlo Ancelotti de olsan genç teknik direktör de olsan fark etmez. Ancelotti ile genç teknik adam aynı davranışı hak ediyor. Kendim için de bunu istiyorum. Özel bir tavır istemiyorum. Sadece dürüst davranılmasını istiyorum. Budapeşte'deki finalden beri daha zor olmaya başladı" sözlerini sarf etti.