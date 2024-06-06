Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de en çok beğendiği oyuncu ortaya çıktı: 'Ona bayılıyor'

Fenerbahçe İsmail Kartal'dan sonra takımın başına dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'yu getirdi. Portekizli hocanın, Fenerbahçe'de en beğendiği oyuncu ortaya çıktı. Ayrıca Szymanski'nin Fenerbahçe'ye transferinin bilinmeyenlerini de kulüp başkanı Ali Koç açıkladı.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho fırtınası esiyor.
Sarı lacivertlilerden İsmail Kartal sonrasında takım Jose Mourinho'ya emanet edildi.
Portekizli hoca da transfer çalışmalarına başladı.
Ayrıca Mourinho'nun, Fenerbahçe'de en beğendiği oyuncu da ortaya çıktı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ekibinde yer alan Acun Ilıcalı, katıldığı bir televizyon programında Jose Mourinho hakkında açıklamalar yaptı.
Ilıcalı haricinde Başkan Koç da Szymanski'nin transferinin perde arkasını anlattı.
İşte o açıklamalar:
Acun Ilıcalı: "Jose Mourinho, Szymanski'ye bayılıyor."
"Feyenoord'a karşı oynarken 'Ah keşke şu oyuncu bizde olsa demiştim' diyor."
Ali Koç: "Szymanski'yi Galatasaray alıyordu, Mikonos'tan uçağa bindirdi İstanbul'a getirdiler."
"Menajeri ondan habersiz yaptıkları için çıldırdı."
"Biz iyi ki transfer etmişiz. Ekonomik açıdan da çok katkısı olacaktır."
"Szymanski'de serbest kalma bedeli yok."
Sebastian Szymanski de Polonya Milli Takımı'nda Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.
Szymanski şu ifadeleri kullandı:
"The Special One. Futbolda çok büyük bir figür."
"Onun Fenerbahçe'ye geleceğini beklemiyordum."
"Beraber çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum."
Szymanski bu sezon 55 maçta 13 gol ve 39 asistle oynadı.
25 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 19 milyon euro
Szymanski'nin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor