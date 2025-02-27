İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus evinde Empoli’yi konuk etti. Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Kenan Yıldız maça 54 dakikada dahil oldu. Penaltı atışlarında Vlahovic ve Kenan penaltı kaçırdı Empoli 4-2 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi. Juventus 1-1 Empoli maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /4 İtalya Kupası'nda Juventus ile Empoli, Torino'da karşı karşıya geldi. Konuk ekip 24. dakikada Maleh'in golüyle öne geçti. Soyunma odasına da 1-0'lık skorla gidildi. Juventus eşitliği 66. dakikada yakaladı. Thuram kaydettiği golle skora denge getirdi.



2 /4 Normal süresi 1-1'lik beraberlikle tamamlanan maçta seri penaltı vuruşlarına gidildi. Beyaz noktada Juventus'u 4-2'lik skorla geçen Empoli, kupada yarı final biletini kaptı. Vlahovic ve Kenan Yıldız penaltı kaçıran kişiler oldu.



3 /4 Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız 54. dakikada oyuna dahil oldu.

