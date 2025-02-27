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Kenan ve Vlahovic penaltı kaçırdı: Juventus kupadan elendi | ÖZET

Kenan ve Vlahovic penaltı kaçırdı: Juventus kupadan elendi | ÖZET

10:1427/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus evinde Empoli’yi konuk etti. Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Kenan Yıldız maça 54 dakikada dahil oldu. Penaltı atışlarında Vlahovic ve Kenan penaltı kaçırdı Empoli 4-2 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi. Juventus 1-1 Empoli maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İtalya Kupası'nda Juventus ile Empoli, Torino'da karşı karşıya geldi. Konuk ekip 24. dakikada Maleh'in golüyle öne geçti. Soyunma odasına da 1-0'lık skorla gidildi. Juventus eşitliği 66. dakikada yakaladı. Thuram kaydettiği golle skora denge getirdi.


Normal süresi 1-1'lik beraberlikle tamamlanan maçta seri penaltı vuruşlarına gidildi. Beyaz noktada Juventus'u 4-2'lik skorla geçen Empoli, kupada yarı final biletini kaptı. Vlahovic ve Kenan Yıldız penaltı kaçıran kişiler oldu.


Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız 54. dakikada oyuna dahil oldu.


JUVENTUS - EMPOLİ MAÇ ÖZETİ

Juventus - Empoli maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#İtalya Kupası
#Juventus
#Empoli

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