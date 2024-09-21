Kadıköy'de maç sonu ilginç anlar: Tünel kapatıldı

Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Yenilgi sonrası Fenerbahçe yönetimi, Ülker Stadyumu'nda harekete geçti.
Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.
Galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Livakovic (K.K), 28. dakikada Mertens ve 59. dakikada Sara kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 18 yaparak liderliğini sürdürdü.
Maçın son düdüğünün ardından takımlar içeri girdikten sonra dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.
Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın tekrardan sevinmeye çıkma olasılığından dolayı sahaya çıkan tünelin kapılarını kapattı.