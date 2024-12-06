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Kalecilere kötü haber: Futbolda devrim niteliğinde yeni kural geliyor!

Kalecilere kötü haber: Futbolda devrim niteliğinde yeni kural geliyor!

11:006/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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FIFA, futbolun geleceğini şekillendirecek yeni kural üzerinde çalışmalara başladı. Oyunun yapısını değiştirecek bu devrim niteliğindeki kural özellikle kalecileri ilgilendiriyor. Detaylar haberimizde.

Futbolda yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.


FIFA, futbolda yeni dönemde kullanılacak kararlar üzerine bir çalışma gerçekleştiriyor.


Buna göre, oyunun yapısı adına büyük bir değişim getirecek olan yeni kurallar için

deneme süreci başladı.


Times Sport'un haberine göre; kalecilerin zaman geçirmek adına topu oyuna sokmayı geciktirmesini engellemeyi hedefleyen yeni kuralda caydırıcı cezalar verilecek.


Kalecilerin 8 saniye içerisinde oyunu başlatmaması halinde rakip takıma korner verileceği bildirildi.


Maçın hakemleri, top kalecideyken süre tutacak ve 8 saniyeyi geçtiği durumda köşe vuruşuyla cezalandıracak.


İngiltere'de oynanan U21 maçlarında denenmeye başlanan yeni kural, önümüzdeki dönemde uygulamaya geçebilir.

#FIFA
#kaleci
#futbol

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