Trendyol Süper Lig 28. haftasında Kasımpaşa evinde Alanyaspor’u konuk edecek. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Alanyaspor’da Buluthan Bulut dışında eksik isim bulunmazken, Burak Yılmaz'ın ekibinde ise Aytaç Kara'nın sakatlığı sürüyor. Kasımpaşa - Alanyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi heyecan 28. hafta maçlarıyla sürüyor. Haftaya 32 puanla 12. basamakta giren Kasımpaşa, 13. sırada hemen arkasında yer alan Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.
İKİ TAKIMDA DA 1 EKSİK
İstanbul temsilcisi 4 maçtır kazanamazken, Akdeniz ekibi karşısında çıkış arıyor. Öte yandan Alanyaspor teknik direktörü Sami Uğurlu ilk kez Kasımpaşa'ya rakip olacak. 46 yaşındaki çalıştırıcı eski takımı Kasımpaşa ile 2 farklı dönemde toplam 62 maçta görev yapmıştı. Sami hocanın takımında Buluthan Bulut dışında eksik isim bulunmazken, Burak Yılmaz'ın ekibinde ise Aytaç Kara'nın sakatlığı sürüyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Alanyaspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen (4G 2B) ve son iki karşılaşmada rakibini mağlup eden Kasımpaşa, bu rekabette ilk kez üst üste üç galibiyet almak istiyor.
Kasımpaşa'ya konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kazanamayan (1B 3M) ve son iki karşılaşmadan puansız ayrılan Alanyaspor, bu deplasmanda üst üste üç mağlubiyet aldığı bir seri yaşamadı.
Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, bu rekabette şu ana kadar üç kez duble yaptı. İstanbul ekibinin Süper Lig tarihinde daha fazla sezonda iki kez mağlup ettiği tek rakibi Çaykur Rizespor (dört).
İstanbul takımlarına konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan Alanyaspor (3B 6M), bu şehirdeki son galibiyetini Aralık 2023'te Beşiktaş'ı 3-1 yenerek aldı.
Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Kasımpaşa (3G 2B), seyircisi önünde daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Şubat-Aralık 2020 arasında yakaladı (13 maç).
Süper Lig'de Sami Uğurlu yönetiminde oynadığı son iki deplasman maçını kaybeden Alanyaspor, aynı teknik direktörle üst üste üç dış saha mağlubiyeti aldığı son süreci Ocak-Şubat 2023 arasında yaşadı (Francesco Farioli).
Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine ceza sahası dışından en az şut izni veren takım olan Kasımpaşa (90), buna rağmen kalesinde bu bölgeden en fazla gol gören üç ekipten biri konumunda (7; Kayserispor ve Konyaspor ile birlikte).
KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Hajradinovic, Barak, Fall, Ben Ouanes, Da Costa.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Enes, Janvier, Cordova, Yusuf, Sporar.