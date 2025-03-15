Kasımpaşa - Alanyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, bu rekabette şu ana kadar üç kez duble yaptı. İstanbul ekibinin Süper Lig tarihinde daha fazla sezonda iki kez mağlup ettiği tek rakibi Çaykur Rizespor (dört).



