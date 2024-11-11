Kerem Aktürkoğlu o pankarta kayıtsız kalmadı! Ekranlara yansıdı

Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Porto ile oynadıkları maçta tribünde açılan Türkçe pankarta kayıtsız kalmadı.
Portekiz Premier Lig'de Benfica ile Porto karşı karşıya geldi. Benfica'nın 4-1 kazandığı maça Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de başladı.
Kerem Aktürkoğlu 75 dakika sahada kalırken skor katkısı veremedi.
Öte yandan Galatasaraylı bir Taraftar, Kerem Aktürkoğlu'na destek vermek amacıyla Benfica-Porto maçını statta takip etti. NTV Spor'da yer alan habere göre Portekiz rejisi, Galatasaraylı taraftarı maç öncesi yayına yansıttı.
Taraftarın elindeki "Yap sihrini koş buraya kaptan yanındayız" pankartı dikkat çekti.
Kerem Aktürkoğlu maç öncesi taraftarı fark etti ve yanına giderek fotoğraf çektirdi.
Söz konusu taraftar, Portekiz basınında da geniş yankı buldu.