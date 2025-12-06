Kerem Demirbay'dan Galatasaray-Samsunspor maçı sonrası ortalığı karıştıran açıklama

Kerem Demirbay’ın bu açıklamaları, geçtiğimiz günlerde benzer bir durumla gündeme gelen Serdar Dursun’u da yeniden hatırlattı. Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun’un eski takımı Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbiyi tribünden izlemesi ve sosyal medya paylaşımı yapması büyük tepki toplamıştı.