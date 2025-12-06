Yeni Şafak
Kerem Demirbay'dan Galatasaray-Samsunspor maçı sonrası ortalığı karıştıran açıklama

Kerem Demirbay'dan Galatasaray-Samsunspor maçı sonrası ortalığı karıştıran açıklama

Galatasaray-Samsunspor maçını tribünden izleyen Eyüpsporlu futbolcu Kerem Demirbay’ın sarı-kırmızılıların 3-2 kazandığı maçın ardından yaptığı açıklama büyük tepki çekti.

Eyüpspor’da forma giyen Kerem Demirbay, Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maç sonrasında muhabir Erdem Açıkgöz'ün kendisine yönelttiği “Kerem, nasıl maçtı?” sorusuna verdiği "Şükür yendik" yanıtı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Demirbay’ın Eyüpspor oyuncusu olmasına rağmen eski takımı Galatasaray'ın galibiyetine sevinmesi, bazı taraftarlar tarafından eleştirildi.

Demirbay’a yöneltilen bir diğer soru ise eski kulübüne duyduğu özlemle ilgiliydi. 32 yaşındaki futbolcu, “Özledin mi Galatasaray’ı?” sorusuna “Galatasaray özlenmez mi?” diyerek karşılık verdi.

Kerem Demirbay’ın bu açıklamaları, geçtiğimiz günlerde benzer bir durumla gündeme gelen Serdar Dursun’u da yeniden hatırlattı. Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun’un eski takımı Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbiyi tribünden izlemesi ve sosyal medya paylaşımı yapması büyük tepki toplamıştı.

