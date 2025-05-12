Kocaelispor'a tecrübeli teknik adam: Anlaşma sağlandı

Trendyol 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrılmıştı. Körfez ekibinin yeni hocasının belli olduğu iddia edildi.

1 /6 Trendyol 1. Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kocaelispor'da sıcak saatler yaşanıyor.

2 /6 Sezon ortasında takıma katılan ve Kocaelispor'un 16 yıllık Süper Lig hasretine son veren teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılık anlaşılarak yollar ayrıldı.

3 /6 Körfez ekibinde yönetim teknik direktör İsmet Taşdemir'in yerine getireceği teknik adamı belirledi.

4 /6 Ajansspor'un haberine göre Kocaelispor, Alman çalıştırıcı Andre Breitenreiter'ı getiriyor.

5 /6 51 yaşındaki teknik adam, son olarak Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Hannover'i çalıştırmış, 13 karşılaşmada 1.23 maç başı puan ortalaması yakalamıştı.