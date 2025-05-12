Kocaelispor'a tecrübeli teknik adam: Anlaşma sağlandı

Trendyol 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrılmıştı. Körfez ekibinin yeni hocasının belli olduğu iddia edildi.
Trendyol 1. Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kocaelispor'da sıcak saatler yaşanıyor.
Sezon ortasında takıma katılan ve Kocaelispor'un 16 yıllık Süper Lig hasretine son veren teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılık anlaşılarak yollar ayrıldı.
Körfez ekibinde yönetim teknik direktör İsmet Taşdemir'in yerine getireceği teknik adamı belirledi.
Ajansspor'un haberine göre Kocaelispor, Alman çalıştırıcı Andre Breitenreiter'ı getiriyor.
51 yaşındaki teknik adam, son olarak Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Hannover'i çalıştırmış, 13 karşılaşmada 1.23 maç başı puan ortalaması yakalamıştı.
Breitenreiter, 2021-22 sezonunda çalıştırdığı FC Zürich'i 13 yıl sonra şampiyonluğa ulaştırdı. 51 yaşındaki teknik adam sonrasında Hoffenheim, Huddersfield ve Hannover'da görev yaptı.