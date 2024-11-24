İspanya LaLiga 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup etti. İlk 11'de başlayan milli oyuncumuz Arda Güler karşılaşmayı bir asistle tamamladı. Galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Kylian Mbappe, 66. dakikada Fede Valverde ve 86. dakikada Jude Bellingham attı. Leganes-Real Madrid maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Real Madrid, LaLiga 14. haftasında Leganes'e konuk oldu.
Lider Barcelona'nın puan kaybettiği haftada Madrid sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Arda Güler karşılaşmayı bir asistle tamamladı. 75. dakikada yerini Brahim Diaz bıraktı.
Galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Kylian Mbappe, 66. dakikada Fede Valverde ve 86. dakikada Jude Bellingham kaydetti.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 30'a yükselterek ikinci sıraya yükseldi ve bir maç eksiğiyle puan farkını 4'e indirdi.
LEGANES - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ
Leganes - Real Madrid maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.