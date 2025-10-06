Leroy Sane'nin davranışı Galatasaraylı taraftarları mest etti: Icardi'den farklı bir yol seçti

Galatasaray'da Leroy Sane son haftalarda yedek kalıyordu. Yıldız oyuncunun yedek kalmasına rağmen gösterdiği davranış herkesi memnun etti.
Galatasaray'da son haftaların en çok konuşulan ismi Leroy Sane oldu.
Liverpool karşısında forma giymeyen, Beşiktaş derbisinde de yedek kulübesinde başlayan Alman yıldız, profesyonel tutumuyla dikkat çekti.
Sabah'ta yer alan habere göre Sane, takım arkadaşlarına "Hocamız Liverpool kadrosunu bozmak istemedi, bu kararı anlayışla karşılıyorum" diyerek olgun bir tavır sergiledi. Bu tavır herkesi memnun etti.
Aynı dönemde yedek kalan bir diğer isim Mauro Icardi ise farklı bir yol seçti. Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'de yer almayan Arjantinli golcü, bu durumu problem haline getirdi.
Beşiktaş maçı sonrası elinde valizle stattan ayrılan Icardi tatile çıkarken, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.