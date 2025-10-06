Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Leroy Sane'nin davranışı Galatasaraylı taraftarları mest etti: Icardi'den farklı bir yol seçti

Leroy Sane'nin davranışı Galatasaraylı taraftarları mest etti: Icardi'den farklı bir yol seçti

Haber Merkezi
10:276/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'da Leroy Sane son haftalarda yedek kalıyordu. Yıldız oyuncunun yedek kalmasına rağmen gösterdiği davranış herkesi memnun etti.

Galatasaray'da son haftaların en çok konuşulan ismi Leroy Sane oldu.

Liverpool karşısında forma giymeyen, Beşiktaş derbisinde de yedek kulübesinde başlayan Alman yıldız, profesyonel tutumuyla dikkat çekti.

Sabah'ta yer alan habere göre Sane, takım arkadaşlarına "Hocamız Liverpool kadrosunu bozmak istemedi, bu kararı anlayışla karşılıyorum" diyerek olgun bir tavır sergiledi. Bu tavır herkesi memnun etti.

Aynı dönemde yedek kalan bir diğer isim Mauro Icardi ise farklı bir yol seçti. Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'de yer almayan Arjantinli golcü, bu durumu problem haline getirdi.

Beşiktaş maçı sonrası elinde valizle stattan ayrılan Icardi tatile çıkarken, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

#Galatasaray
#Icardi
#Sane
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? İşte KPSS Lisans (Alan Bilgisi ve Genel Yetenek-Genel Kültür) sınav sonuç açıklaması