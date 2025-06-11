Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı oyuncunun peşine düştü. Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye yaklaştığı iddia edilen oyuncu için, Galatasaray'ın bitirme aşamasında olduğu öğrenildi.
Kulüpler gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha aynı oyuncunun peşine düştü.
Hatta Galatasaraylı yöneticilerin bu oyuncu için 'Fenerbahçe'ye hayırlı olsun' dediği iddia edilmişti.
Fakat işin aslı farklı çıktı.
Galatasaray, Leroy Sane transferini bitirme konusunda önemli adımlar attı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberi şu şekilde:
"Galatasaray, Leroy Sane transferi için artık iyimser ve kendinden emin."
"Galatasaray yönetimi ve başkanı, Sane'den onayı alıp onu kulübe getirme konusunda oldukça umutlu."
"Görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor."
Bayern Münih ile sözleşme uzatmama kararı alan Sane'nin, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle tecihini Galatasaray'dan yana kullanacağı öğrenildi.
Anlaşmanın 3 yıllık olması bekleniyor.