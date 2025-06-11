Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı oyuncunun peşine düştü. Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye yaklaştığı iddia edilen oyuncu için, Galatasaray'ın bitirme aşamasında olduğu öğrenildi.

1 /11 Kulüpler gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

2 /11 Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha aynı oyuncunun peşine düştü.

3 /11 Hatta Galatasaraylı yöneticilerin bu oyuncu için 'Fenerbahçe'ye hayırlı olsun' dediği iddia edilmişti.

4 /11 Fakat işin aslı farklı çıktı.

5 /11 Galatasaray, Leroy Sane transferini bitirme konusunda önemli adımlar attı.

6 /11 İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberi şu şekilde:

7 /11 "Galatasaray, Leroy Sane transferi için artık iyimser ve kendinden emin."

8 /11 "Galatasaray yönetimi ve başkanı, Sane'den onayı alıp onu kulübe getirme konusunda oldukça umutlu."

9 /11 "Görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor."

10 /11 Bayern Münih ile sözleşme uzatmama kararı alan Sane'nin, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle tecihini Galatasaray'dan yana kullanacağı öğrenildi.