Süper Lig’de 2024-2025 sezonu için geri sayım başladı. 19 takımın mücadele edeceği yeni sezon için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Sezonun başlangıç tarihi ve fikstürü ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak, hangi gün? İşte 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi ve fikstürü.

1 / 9 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu tüm heyecanı ve coşkusu ile başlıyor.



2 / 9 Sezonunun fikstür çekimi geçtiğimiz günlerde Riva’da gerçekleştirildi.

3 / 9 Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray, Hatayspor ile karşılaşacak.

4 / 9 Geçtiğimiz sezon küme düşen İstanbulspor, Fatih Karagümrük, Pendikspor ve Ankaragücü takımlarının yerine Eyüpspor, Bodrumspor ve Göztepe ligde mücadele edecek.



5 / 9 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig’de yeni sezonda maçlar 9,10,11 ve 12 Ağustos’ta başlayacak.



6 / 9 Ligin ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta maçları ardından tamamlanacak.



7 / 9 İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sonlanacak.



8 / 9 SÜPER LİG DERBİLERİ NE ZAMAN?

5. Hafta: Trabzonspor – Beşiktaş 6. Hafta: Fenerbahçe – Galatasaray 10. Hafta: Galatasaray – Beşiktaş 11. Hafta: Trabzonspor – Fenerbahçe 15. Hafta: Beşiktaş – Fenerbahçe 16. Hafta: Trabzonspor – Galatasaray

