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Lionel Messi 3 gol 2 asist yaptı: Arjantin yarım düzine gol attı | ÖZET

Lionel Messi 3 gol 2 asist yaptı: Arjantin yarım düzine gol attı | ÖZET

11:2716/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
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Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin evinde Bolivya’yı konuk etti. Ev sahibi Arjantin maçtan 6-0’lık farklı skorla galip ayrıldı. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 19, 84 ve 86'da Lionel Messi, 43'te Lautaro Martinez, 45'te Julian Alvarez ve 70. dakikada Thiago Almada kaydetti. Arjantin - Bolivya maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Arjantin, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri’nde Bolivya'yı 6-0'lık skorla geçti. 

Lionel Messi, 3 gol ve 2 asistle karşılaşmaya damga vurdu. 

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 19, 84 ve 86'da Lionel Messi, 43'te Lautaro Martinez, 45'te Julian Alvarez ve 70. dakikada Thiago Almada attı. 

Karşılaşmada 3 gol atan Lionel Messi, Martinez ve Alvarez'in gollerinde asisti yapan isim oldu. Bu sonucun ardından Arjantin, grupta 22 puana yükseldi.


Bolivya, 12 puanda kaldı. Arjantin, gruptaki bir sonraki maçında Paraguay deplasmanına gidecek. Bolivya, Ekvadar deplasmanına konuk olacak.


Messi, bu performansıyla rekor kırdı. Arjantinli yıldız, uluslararası maçlarda en çok hat-trick yapan (10) futbolcu oldu.

3 gol ve 2 asistle karşılaşmaya damga vuran Lionel Messi, karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.


37 yaşındaki yıldız, milli takımdaki geleceği konusunda, "Geleceğimle ilgili herhangi bir tarih belirlemedim sadece tüm bunların tadını çıkartmak istiyorum.


Burada olmak ve insanların sevgisini, desteğini hissetmek beni her zamankinden daha çok etkiliyor çünkü bunların son maçlarım olabileceğini biliyorum. Bunlar beni motive ediyor.


Bulunduğum yerde olmanın tadını çıkartıyorum. Yaşıma rağmen burada kendimi çocuk gibi hissediyorum çünkü bu takımda çok rahatım." dedi.

ARJANTİN - BOLİVYA MAÇ ÖZETİ


Arjantin - Bolivya maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Arjantin
#Lionel Messi
#Bolivya

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