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Lionel Messi ezeli rakibiyle tekrar buluşuyor: Görüşmeler başladı!

Lionel Messi ezeli rakibiyle tekrar buluşuyor: Görüşmeler başladı!

11:0331/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kariyerini MLS ekibi Inter Miami’de sürdüren Lionel Messi hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan basını herkesin hayali olan müjdeyi açıkladı.

2023'te PSG'den transfer olduğu Inter Miami'de kariyerini sürdüren Lionel Messi, ABD'ye veda edebilir.

MLS ekibiyle yıl sonuna kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldız için Suudi Arabistan basınından çarpıcı bir iddia geldi.


Suudi basınına göre Messi'nin Suudi Arabistan Ligi'ne transferi için görüşmeler başladı.


37 yaşındaki futbolcu için hangi takımların devrede olduğu bilinmiyor, ancak bu haber futbolseverleri heyecanlandırmaya yetti.


Cristiano Ronaldo'nun da Al Nassr ile yeniden anlaşma sağlaması sonrası Portekizli yıldız ve Messi yeniden aynı organizasyonda bir araya gelebilir.


Ronaldo ve Messi'nin takım arkadaşı olma ihtimali de heyecan yaratan ayrı konulardan biri. İlerleyen süreçte Messi'nin Suudi Arabistan'a transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor.


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