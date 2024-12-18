İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Southampton evinde Liverpool’u konuk edecek. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak. 102. kez karşılaşacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Liverpool’un rakibine karşı 52 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 27 maçı Southampton kazanırken 22 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Southampton - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Southampton - Liverpool maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…

1 /8 Liverpool, İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.

2 /8 Premier Lig’de 5 puanla son sırada yer alan ev sahibi Southampton zorlu rakibi karşı galibiyet alarak moral bulmak istiyor.



3 /8 Lig’de 36 puanla zirvede yer alan Liverpool ise sezonu 3 kupayla tamamlamak istiyor.



4 /8 İki takım bu akşam 102. randevusuna çıkacak.



5 /8 Bu maçlarda Liverpool’un 52 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.



6 /8 Southampton rakibine 27 kez mağlup ederken geriye kalan 22 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



7 /8 SOUTHAMPTON - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Southampton - Liverpool maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

