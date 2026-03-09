Liverpool’un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu: Yıldız oyuncular forma giyemeyecek

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool ile Rams Park’ta karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Liverpool’un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu.

3 /5 Liverpool’da Alisson, Endo, Bradley, Chiesa ve Isak kadroya dahil edilmedi.

4 /5 Liverpool’un kadrosu şu şekilde: