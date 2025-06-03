Luka Modric Avrupa deviyle anlaşma sağladı: İmzayı atmaya gidiyor

12 yıl sonra Real Madrid'e veda eden yıldız orta saha Luka Modric'in yeni takımının belli olduğu yazıldı. 39 yaşındaki Hırvat futbolcunun Avrupa deviyle anlaşma sağladığı, resmi imzaların yarın atılacağı belirtildi.
12 yıllık Real Madrid kariyerine son veren dünyaca ünlü yıldız Luka Modric'in adı transferde anılmaya devam ediyor.
39 yaşındaki Hırvat orta sahanın üst düzey liglerde forma giymeye devam etmek istediği ve Avrupa'nın önde gelen bir kulübüyle anlaşma noktasına geldiği iddia edildi.
Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığı bilgiye göre, Luka Modric'in yeni adresi İtalya Serie A olacak.
Haberde yıldız orta sahanın Milan ile anlaşmaya vardığı, imzaların yarın Milano'da atılacağı yazıldı. İtalyan devi, Luka Modric ile bir yıllık sözleşme imzalayacak.
39 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla toplamda 57 maçta süre aldı. 4 kez fileleri havalandırırken 9 asistlik performans sergiledi.
Hırvat yıldızın Milan kariyeri sonrası ülkesine dönüp kariyerini noktalaması bekleniyor.