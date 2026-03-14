Maç sonrası ortalık karıştı: Fenerbahçeli futbolculara gönderilen mesajlar ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük deplasmanında aldığı 2-0’lık yenilginin ardından sarı-lacivertli futbolcuların telefonlarına tehdit mesajları gönderildiği öne sürüldü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarların takıma tepkisi sürerken, olayın daha ciddi bir boyuta ulaştığı belirtildi.
TRT Spor’da Fenerbahçe muhabirliği yapan Doruk Tecimer, maç sonrası yaşananlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tecimer, sarı-lacivertli futbolcuların ve ailelerinin telefonlarına tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderildiğini aktardı.
Gazeteci Doruk Tecimer maç sonu paylaşımında, "An itibarıyla Fenerbahçe futbolcularının şahsi telefonlarına ve ailelerinin telefonlarına sistematik biçimde tehdit, hakaret ve küfür içerikli mesajlar atılıyor. Olay ne yazık ki çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Futbolcuların ve kulübün avukatları durumu takip ediyor" ifadelerini kullandı.