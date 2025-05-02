Manchester City Galatasaray’ın yıldız futbolcusunu istiyor: Bonservisi açıklandı!

Galatasaray sezonun başarılı isimlerinden Gabriel Sara, İngiliz devlerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldız için 40 milyon euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı iddia edildi. Oyuncunun gelecek sezon Galatasaray’da olup olmayacağı ise merak konusu.
Sarı-kırmızılı takımın sezon başında Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara, İngiliz kulüplerinin radarına girdi.
CaughtOffside'ın haberine göre son olarak Aston Villa'nın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı orta saha için Manchester City, Nottingham Forest, Everton ve Wolves de devrede.
Haberde Galatasaray'ın Gabriel Sara'yı satmayı tercih etmediği ifade edilirken 25 yaşındaki oyuncunun bu yaz, yaklaşık 40 milyon Euro karşılığında İngiltere'ye dönebileceği de kaydedildi.
Galatasaray, sezon başında Gabriel Sara ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Bu sezon 41 maçta forma giyen Gabriel Sara, 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.