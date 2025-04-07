Mancini geri dönüyor

Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran Roberto Mancini, Suudi Arabistan macerasının ardından kulüp yönetimine geri dönmeye hazırlanıyor. Serie B’de zor günler geçiren Sampdoria, İtalyan efsaneyi takımın başına getirmek için ilk adımı attı
Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, yeniden kulüp teknik direktörlüğüne dönebilir.
Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapan ve 2024 Ekim ayında ayrılan İtalyan çalıştırıcı, Sampdoria ile anılıyor.
Di Marzio'nun haberine göre; Serie B ekibi Sampdoria, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gitmeyi hedefliyor.
Kulüp başkanı Manfredi, geçtiğimiz saatlerde Roberto Mancini ile temas kurarak ilk teklifini iletti. Mancini'nin ise bu teklifi değerlendirdiği aktarıldı.
Roberto Mancini'nin olumlu yanıt vermesi halinde İtalyan teknik direktör, Monako'dan yola çıkarak görevine başlayacak.