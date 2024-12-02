Mauro Icardi ameliyat oldu: "Yakında geri döneceğim"

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan karşılaşmada çapraz bağından sakatlanan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ülkesinde başarılı bir operasyon geçirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de başarılı bir operasyon geçirdi.
Mauro Icardi, ameliyat sonrası Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
"Teşekkürler Guille, bu operasyonda başarılı olmam için çalışan tüm personele teşekkürler."
"Ayrıca büyük ailem Galatasaray'a her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim."