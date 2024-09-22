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Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye özel tişört: Maçtan sonra sarı lacivertli taraftarları kızdırdı

Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye özel tişört: Maçtan sonra sarı lacivertli taraftarları kızdırdı

Haber Merkezi
09:4122/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırladığı tişörtleri giydi.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı.

Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı.

Karşılaşmada Icardi yedek bekledi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırladığı tişörtleri giydi.

Maç için Kadıköy'e gelirken bir tişört giyen Icardi, karşılaşma sonrasında farklı bir tişört giydi.

Icardi'nin ilk tişörtünde iki sene önce Kadıköy'de attığı gol sonrası yaptığı sevinç vardı.

Maçtan sonra ise stadyumdan ayrılırken, kendisiyle özdeşleşen uyuma sevincinin yer aldığı tişörtü giydi.

Bu detay taraftarların dikkatinden kaçmazken, sarı lacivertli taraftararın yıldız oyuncuyu sosyal medya üzerinden eleştirdiği görüldü.

#Icardi
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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