A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu ikinci maçında bu akşam saat 19.00’da Portekiz ile karşılaşacak. Dortmund’da oynanacak karşılaşmayı hakem Felix Zwayer yönetecek. Kritik maç öncesi ay-yıldızlıların file bekçisi Mert Günok gelişmesi yaşandı. Oyuncunun Portekiz maçında oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Mert Günok sakatlandı mı, Portekiz maçında oynayacak mı? İşte detaylar.

1 / 6 A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu ikinci karşılaşmasında Dortmund'da Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

2 / 6 Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



3 / 6 İki ülke bu maçla birlikte 10. kez rakip olacak.



4 / 6 Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederken, Portekiz de Çekya'yı geriden gelerek 2-1 yendi.

5 / 6 Ay-yıldızlılar, rakibine karşı resmi müsabakalarda ilk galibiyetini alıp, grupta da 2'de 2 yapmak istiyor.