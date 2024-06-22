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Spor

Mert Günok sakatlandı mı, Portekiz maçında oynayacak mı?

16:19 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu ikinci maçında bu akşam saat 19.00’da Portekiz ile karşılaşacak. Dortmund’da oynanacak karşılaşmayı hakem Felix Zwayer yönetecek. Kritik maç öncesi ay-yıldızlıların file bekçisi Mert Günok gelişmesi yaşandı. Oyuncunun Portekiz maçında oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Mert Günok sakatlandı mı, Portekiz maçında oynayacak mı? İşte detaylar.

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu ikinci karşılaşmasında Dortmund'da Portekiz ile karşı karşıya gelecek. 

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Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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İki ülke bu maçla birlikte 10. kez rakip olacak.


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Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederken, Portekiz de Çekya'yı geriden gelerek 2-1 yendi.

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Ay-yıldızlılar, rakibine karşı resmi müsabakalarda ilk galibiyetini alıp, grupta da 2'de 2 yapmak istiyor.

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Mert Günok sakatlandı mı, Portekiz maçında oynayacak mı?


A Milli Takım'da Portekiz maçında kalede Altay Bayındır oynayacak. Mert Günok ayağında sabah ağrı ve ödem hissettiği için Portekiz maçında forma giyemeyecek.


#Mert Günok
#Portekiz
#Türkiye
39 dakika önce
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