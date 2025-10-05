Yeni Şafak
Mert Hakan Yandaş Samsunsporlu taraftarla tartıştı: Tribünler karıştı | VİDEO

21:375/10/2025, Pazar
Süper Lig 8. haftasında oynanan Samsunspor-Fenerbahçe maçına tribünde yaşanan gerginlik damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin kadroda yer almayan ismi, bir pozisyon sonrası Samsunspor taraftarıyla tartıştı.

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda yer almayan futbolcusu Mert Hakan Yandaş, tribünde karşılaşmayı takip ederken ev sahibi tribünlerle gerginlik yaşadı.

Olayın ardından tribüne çevik kuvvet geldi ve Fenerbahçeli heyetin olduğu yeri kontrol altına aldı.

İşte tribünde yaşananlar;

#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
#Samsunspor
