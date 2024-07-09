Mert Hakan Yandaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Fiziki saldırıda bulunmadım

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 19 Mayıs’taki derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Bright Osayi Samuel’in ‘şüpheli’ sıfatıyla savcılığa verdiği ifadeler ortaya çıktı.
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadyumu'nda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor.
Soruşturma çerçevesinde Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Osayi Samuel'in savcılığa ‘şüpheli’ sıfatıyla verdiği ifadeler ortaya çıktı.
Mert Hakan Yandaş’ın ifadesinde, ‘’Derbinin ardından taraftarlarımız, galibiyeti kutlamak amacıyla tezahüratlarda bulunmuş, bizleri sahaya çağırarak galibiyeti kutlamamızı istemiştir. Galatasaray Spor Kulübü görevlileri ise bizlerin soyunma odasından çıkışına engel olmuştur. Haksız yere ele konulma durumu, zaten yüksek olan maç sonrası tansiyonumuzu daha da artırmıştır. Galibiyet sevinci yaşamak ve taraftarlarla fotoğraf çekilmek niyetimize istinaden sahaya çıktığımızda, Galatasaray Spor Kulübü Stat Müdürü Ali Çelikkıran ve diğer görevliler, fiziksel ve sözlü müdahalelerde bulunarak fotoğraf çekimini engellemeye çalışmıştır. Çelikkıran, fotoğraf çekilmekte olan kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlık’a fiziki müdahalede bulunmuştur. Gerçekleşen eylemlerim tamamıyla hukuk düzeninin koruduğu meşru müdafaa kapsamında kalmakta olup saldırıya uğradığına şahit olduğum takım doktorumuzu koruma iç güdüsünden ve gasp eylemini engelleme amacından farklı yorumlanmamalıdır’’ dediği öğrenildi.
Herhangi bir suç teşkil edecek eylemde bulunmadığını söyleyen şüpheli Yandaş, "Görüntüler incelendiğinde, arbede yaşanan bölgeye ulaşmamın ardından arkamdan kim olduğunu kargaşa içerisinde tespit edemediğim bir kişi tarafından çekilmem nedeniyle dengemi kaydettim ve yere düştüm. Arbede yaşanan bölgeye gitmemde hiçbir suretle fiziki saldırıda bulunma niyetim bulunmamaktadır ve fiziki hiçbir müdahalem olmamıştır. Hiçbir müsabaka görevlisi raporuna dahi konu edilmeyen saldırı isnadına dayalı olarak hakkımda ceza tayininde bulunulması açıkça hukuka aykırılık barındıracaktır" dediği belirtildi.
Osayi Samuel’in ise ifadesinde, "Derbinin ardından taraftarlarımız, galibiyeti kutlamak amacıyla tezahüratlarda bulunmuş, bizleri sahaya çağırarak galibiyeti kutlamamızı istemiştir. Galatasaray Spor Kulübü görevlileri ise bizlerin soyunma odasından çıkışına engel olmuştur. aksız yere ele konulma durumu, zaten yüksek olan maç sonrası tansiyonumuzu daha da artırmıştır. Galibiyet sevinci yaşamak ve taraftarlarla fotoğraf çekilmek niyetimize istinaden sahaya çıktığımızda, Galatasaray Spor Kulübü stat müdürü Ali Çelikkıran ve diğer görevliler, fiziksel ve sözlü müdahalelerde bulunarak fotoğraf çekimini engellemeye çalışmıştır. Stat müdürü Çelikkıran, küfürler ederek hızla bulunduğum alana doğru yaklaşmış, o sırada fotoğraf çekilmekte olan kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlık’a fiziki müdahalede bulunmuştur. Müşteki Çelikkıran’ın küfür ederek takım arkadaşlarıma ve takım doktorumuza doğru hiddet ve öfkeyle koştuğunu görmemin ardından yalnızca arbede yaşanan alana doğru ilerledim ve hiç kimseye fiziki bir müdahalede bulunmadım" dediği öğrenildi.
Hakkında şikayette bulunulmasını ve soruşturma açılmasını büyük bir şaşkınlıkla karşıladığını belirten Samuel, ifadesinin devamında, "Tüm deliller incelendiğinde herhangi bir saldırgan tutumumun bulunmadığının izahı gereksizdir. Hiçbir müsabaka görevlisi raporuna dahi konu edilmeyen saldırı isnadına dayalı olarak hakkımda ceza tayininde bulunulması açıkça hukuka aykırılık barındıracaktır" ifadelerini kullandı.