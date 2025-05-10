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MHK'dan Süper Lig için flaş VAR kararı!

MHK'dan Süper Lig için flaş VAR kararı!

11:0810/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
AA
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de sezonun kalan maçları için aldığı VAR kararını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), operasyonel gereklilikler nedeniyle Türk hakemlerin de Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak atanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren TFF Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidildi.

Operasyonel gereklilikler doğrultusunda Süper Lig'de 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF üst klasman hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecek.

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