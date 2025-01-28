Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak. Avrupa Ligi 7. haftasında Lyon ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler 9 puana ulaşarak 23. sırada yer aldı. Jose Mourinho’nun öğrencileri zorlu deplasmandan 3 puan alması halinde play-off oynamaya hak kazanacak. Peki, Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm bilgiler.

1 /8 UEFA Avrupa Ligi son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland’a konuk olacak.



2 /8 Fenerbahçe'nin üst tura yükselmesi için Midtjylland deplasmanından 3 puanla dönmesi gerekiyor.

3 /8 Ülker Stadı'nda Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'la golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da gol yemediği ilk maça imza atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde 9 puana ulaştı.



4 /8 Fenerbahçe'nin Midtjylland ile berabere kalması durumunda 9 ve 10 puanı bulunan takımların maçları da sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini etkileyecek.



5 /8 Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland ile Tottenham deplasmanına gidecek İsveç temsilcisi Elfsborg'un da 10 puanı bulunuyor.



6 /8 Fenerbahçe, deplasmanda berabere kalırsa puanını 10'a yükseltecek, sarı-lacivertlilerin averajı ise -2'de kalacak.

7 /8 Tottenham'ın Elfsborg'u yenmesi halinde, sarı-lacivertliler averajla İsveç ekibini geride bırakacak.

