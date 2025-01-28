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Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10:2228/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak. Avrupa Ligi 7. haftasında Lyon ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler 9 puana ulaşarak 23. sırada yer aldı. Jose Mourinho’nun öğrencileri zorlu deplasmandan 3 puan alması halinde play-off oynamaya hak kazanacak. Peki, Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm bilgiler.

UEFA Avrupa Ligi son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland’a konuk olacak.


Fenerbahçe'nin üst tura yükselmesi için Midtjylland deplasmanından 3 puanla dönmesi gerekiyor.

Ülker Stadı'nda Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'la golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da gol yemediği ilk maça imza atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde 9 puana ulaştı.


Fenerbahçe'nin Midtjylland ile berabere kalması durumunda 9 ve 10 puanı bulunan takımların maçları da sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini etkileyecek.


Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland ile Tottenham deplasmanına gidecek İsveç temsilcisi Elfsborg'un da 10 puanı bulunuyor.


Fenerbahçe, deplasmanda berabere kalırsa puanını 10'a yükseltecek, sarı-lacivertlilerin averajı ise -2'de kalacak.

Tottenham'ın Elfsborg'u yenmesi halinde, sarı-lacivertliler averajla İsveç ekibini geride bırakacak.


Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


Midtjylland - Fenerbahçe maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.


#Midtjylland
#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi

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