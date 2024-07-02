|
Spor

Mike Tyson’dan A Milli Futbol Takımı’na büyük jest

11:59 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 12:05 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, A Milli Futbol Takımı’na büyük bir jestte bulundu. EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak milli takıma imzaladığı boks eldivenini armağan etti. Müslüman boksör Türkiye'den taraf olduğunu belirterek kendisi için özel yaptırılmış olan ve milli bayrağımızı taşıyan boks eldivenlerine de imzasını attı. Detaylar haberimizde.

1/ 7

Tüm zamanların en büyük boksörlerinden biri olan Mike Tyson, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na büyük bir jest yaptı.   

2/ 7

Şöhreti dünya çapında anılan boksör, Avusturya ile oynanacak maçta Türkiye'den taraf olduğunu belirterek kendisi için özel yaptırılmış olan ve milli bayrağımızı taşıyan boks eldivenlerine de imzasını attı.


3/ 7

Türkiye dostu ve destekçisi olan Tyson, imzaladığı Türk bayraklı özel boks eldivenlerini A Milli Takım'a gönderdi.


4/ 7

Uzun bir süredir Tyson ile birlikte projeler yürüten iş insanı Vahap Oğuz Arslan, bu özel eldiveni milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na takdim etti. 

5/ 7

Efsanevi boksörün imzaladığı eldiveni teslim alan Kaptan Çalhanoğlu; ünlü futbolcularımız Arda Güler, Kenan Yıldız ile Uğurcan Çakır birlikte Tyson'a teşekkürlerini iletti.


6/ 7

Ay-yıldızlı ekip, eldivene karşılık olarak Tyson'a imzalı bir forma hediye ederek galibiyet sözü verdiler.


7/ 7

Kaptan Çalhanoğlu, Tyson'a gönderdiği videolu mesajda şunları söyledi:

"Merhaba Mike, Vahap videonu bize izletti; iftihar ettik. Bizim de sana bir hediyemiz var. Hepimizin imzaladığı bir formamızı Vahap arkadaşımız aracılığıyla biz de sana gönderiyoruz. Yarınki maçta büyük bir mücadele vererek galibiyet ile döneceğimize inanıyoruz. Bu zaferi hem ülkemiz için, ayrıca da senin için kazanacağız."


#Mike Tyson
#A Milli Futbol Takımı
#EURO 2024
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Memur zammı ile birlikte kıdem tazminatında artış yaşanacak? 2024 Temmuz ayında kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar, kaç TL olacak?