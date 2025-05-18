Haber Global'de yer alan habere göre, Milan Skriniar yıllık 12 milyon euroluk maaşıyla devam etmek istiyor. Fenerbahçe ise bu fiyattan sözleşme yenilemek istemiyor. Yıldız oyuncunun maaş konusunda diretmesi sarı-lacivertlileri geri adım attırdı.