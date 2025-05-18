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Milan Skriniar Fenerbahçe'de devam etmeyecek: Ezeli rakibe gidiyor

Milan Skriniar Fenerbahçe'de devam etmeyecek: Ezeli rakibe gidiyor

14:5118/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kiralık olarak transfer edilen Milan Skriniar'ın geleceği merak konusu. Fransız basını ise Slovak futbolcunun yeni adresinin belli olduğunu yazdı. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak transfer edilen Milan Skriniar'ın geleceği merak konusu.

Fransız kulübüyle bonservis görüşmelerine başlayan sarı-lacivertli yetkililer, Slovak oyuncudan beklenmedik yanıt aldı.

Haber Global'de yer alan habere göre, Milan Skriniar yıllık 12 milyon euroluk maaşıyla devam etmek istiyor. Fenerbahçe ise bu fiyattan sözleşme yenilemek istemiyor. Yıldız oyuncunun maaş konusunda diretmesi sarı-lacivertlileri geri adım attırdı.

Fransa basını Skriniar'ın yeni adresini duyurdu

Galatasaray ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye kaptırdığı Milan Skriniar için yeniden devreye girdi. Bu sefer mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar girişimlerine başladı ve transferde büyük ilerleme kaydetti. Galatasaray, Slovak stoperi bonservisiyle birlikte transfer etmek istiyor.

30 yaşındaki stoper oyuncusu sarı-lacivertli formayla toplamda 20 karşılaşmada forma giyerken 3 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi. Skriniar'ın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

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