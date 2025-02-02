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Morata için açılan pankart alay konusu oldu

Morata için açılan pankart alay konusu oldu

17:292/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, İstanbul'a geldi. Yüzlerce sarı-kırmızılı taraftarın havalimanında karşıladığı yıldız futbolcu için açılan bir pankarttaki hata ise sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı İspanyol golcü Alvaro Morata İstanbul'a geldi.

32 yaşındaki yıldız, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte İtalya’dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi.

Alvaro Morata'yı havalimanında yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. 

Yoğun ilgiyle karşılaşan İspanyol futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Alvaro Morata için havalimanın açılan bir pankart ise dikkat çekti.

Söz konusu pankartta kadınlar için kullanılan 'Bienvenida' (Hoş geldin) ifadesine yer verildi. İspanyolca erkekler için 'Bienvenido' kullanılması gerekiyordu.

Morata için hazırlanan bu pankartta yapılan imla hatası sosyal medyada gündem oldu.

#Galatasaray
#Alvaro Morata
#İstanbul

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