Morata için açılan pankart alay konusu oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, İstanbul'a geldi. Yüzlerce sarı-kırmızılı taraftarın havalimanında karşıladığı yıldız futbolcu için açılan bir pankarttaki hata ise sosyal medyada gündem oldu.

1 /7 Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı İspanyol golcü Alvaro Morata İstanbul'a geldi.

2 /7 32 yaşındaki yıldız, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte İtalya’dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi.

3 /7 Alvaro Morata'yı havalimanında yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

4 /7 Yoğun ilgiyle karşılaşan İspanyol futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

5 /7 Alvaro Morata için havalimanın açılan bir pankart ise dikkat çekti.

6 /7 Söz konusu pankartta kadınlar için kullanılan 'Bienvenida' (Hoş geldin) ifadesine yer verildi. İspanyolca erkekler için 'Bienvenido' kullanılması gerekiyordu.