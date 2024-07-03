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Spor

Mourinho istedi babası transfere izin vermedi

16:52 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:56 - 3/07/2024 Çarşamba
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği oyuncu ortaya çıktı. Ancak yıldız ismin babası, transfere engel oldu.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun Barcelona'da forma giyen hücum oyuncusu Ansu Fati'yi istediği ileri sürüldü.

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NTV Spor'un İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'n aktardığı habere göre; geçen sezonu kiralık olarak Brighton'da geçiren Fati için Fenerbahçe devreye girdi.

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Sarı-lacivertli takımın hocası Mourinho'nun, yakın arkadaşı olan menajer Jorge Mendes'ten bu transferi bitirmesini istediği ileri sürüldü.

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Haber detayında, genç futbolcunun babası Bori Fati'nin, Mendes'e kendisine gelen teklifleri reddetmesini söyleyerek transferin önünü kestiği belirtildi.

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Barcelona Sportif Direktörü Deco ve Teknik Direktör Hansi Flick'in de Ansu Fati'nin takımda kalmasından yana olduğu ve gelecek sezon bu futbolcudan yararlanmak istedikleri ifade edildi.

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Geçen sezon Brighton'da 27 maça çıkan Fati, takımına 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.



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Futbolcunun, bonservisini elinde bulunduran Barcelona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Jose Mourinho
#Barcelona
#Ansu Fati
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