Mourinho Premier Lig'e dönüş yolunda: Yeni takımını duyurdular

Şampiyonluk yarışının kızıştığı son haftalara girilirken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için Avrupa basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Şampiyonluk yarışının kızıştığı son haftalara girilirken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun adı Avrupa kulüpleriyle anılıyor.
Sarı-lacivertli kulüpte geleceği belirsiz olan Portekizli çalıştırı için İtalya basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Premier Lig ekiplerinden Tottenham, alınan kötü sonuçlarından Ante Postecoglu ile gelecek sezon için yollarını ayırma kararı aldı.
Haberde Tottenham yetkililerinin sezon sonunda Jose Mourinho’nun kapısını çalacağı aktarıldı.
Fenerbahçe sezon başında Portekizli teknik adamla bir yılı opsiyonlu 2 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.