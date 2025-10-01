Yeni Şafak
Mourinho’dan Chelsea mağlubiyeti sonrası flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması

09:121/10/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Chelsea ve Benfica karşı karşıya geldi. Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica maçtan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından Portekizli teknik adamdan Kerem Aktürkoğlu sorusuna flaş bir yanıt geldi.

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Chelsea'ye deplasmanda Rios'un kendi kalesine attığı golle mağlup oldu.


Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mourinho, "Lafı dolandırmayacağım. Yenilgi her zaman yenilgidir. Kaybetmek ve ertesi gün evden çıkmaktan utanmak da var, kaybetmek ve birçok şeyi iyi yaptığınızı, kararlı ve cesur olduğunuzu hissetmek de var.


İyi bir takıma karşı göz göze oynadık. Kaybettik, ama farklı bir sonuç elde edebilirdik." dedi ve göreve geldiğinden beri Benfica'nın en başarılı maçını oynadığını belirtti.


Benfica'ya geliş sürecinden bahseden Portekizli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'den sonra evde sakin bir hayatım vardı, Portekiz ve Benfica'yı beklemiyordum. Bu teklifi kabul etmem ailemin yanına geri dönmekle ilgili değildi, çünkü ailem Londra'da.


Benfica'ya gitmeyi kabul ettim çünkü orası Benfica'ydı. Florentino Perez bana bir mesaj göndererek, 'Senin seviyendeki bir kulübe döndüğün için çok mutluyum' dedi." açıklamasını yaptı." ifadelerini kullandı.


"Kerem Aktürkoğlu'nun eksikliği hissediliyor mu?" şeklindeki soruya ise deneyimli teknik adam, "Kerem burada değil. Benfica, Lukebakio'yu kadroya katarak iyi bir iş çıkardı, sezon öncesi hazırlıklarında yoktu, sakatlıkları vardı...


Cucurella gibi güçlü bir rakiple karşılaştılar, o iyi bir oyuncu, Aktürkoğlu'nu unutun." dedi.


#Mourinho
#Chelsea
#Benfica
#Kerem Aktürkoğlu
