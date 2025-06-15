Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mourinho'dan onay çıktı! Fenerbahçe 'joker' yıldızın peşinde

Mourinho'dan onay çıktı! Fenerbahçe 'joker' yıldızın peşinde

15:5215/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sahada hemen her mevkide oynayabilen genç yıldıza, teknik direktör Jose Mourinho'dan da onay çıktı.

Yeni sezon öncesinde birden çok bölgeye transfer planlayan Fenerbahçe'de orta sahaya yapılacak hamle için listeye yeni bir isim eklendi.


TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip, Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe'nin şartların oluşması halinde 19 yaşındaki futbolcu için teklif yapacağı belirtildi.

Jose Mourinho'nun da transfer için olumlu rapor verdiği genç orta saha orta sahadaki tüm pozisyonlarda oynayabiliyor.


CSKA Moskova'da 2023/24 sezonunda A takıma yükselen, geride kalan sezonda ise 33 maçta süre alan Matvey Kislyak 4 gol ve 1 asist kaydetti.

Genç futbolcu, bir yıl içerisinde değerini 500 bin Euro'dan 8 milyon Euro'ya çıkardı.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Matvey Kislyak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS zor muydu kolay mıydı? 2025 LGS sınavı uzman yorumları