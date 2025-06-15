Mourinho'dan onay çıktı! Fenerbahçe 'joker' yıldızın peşinde

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sahada hemen her mevkide oynayabilen genç yıldıza, teknik direktör Jose Mourinho'dan da onay çıktı.

1 /6 Yeni sezon öncesinde birden çok bölgeye transfer planlayan Fenerbahçe'de orta sahaya yapılacak hamle için listeye yeni bir isim eklendi.



2 /6 TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip, Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak'ı gündemine aldı.

3 /6 Fenerbahçe'nin şartların oluşması halinde 19 yaşındaki futbolcu için teklif yapacağı belirtildi.

4 /6 Jose Mourinho'nun da transfer için olumlu rapor verdiği genç orta saha orta sahadaki tüm pozisyonlarda oynayabiliyor.



5 /6 CSKA Moskova'da 2023/24 sezonunda A takıma yükselen, geride kalan sezonda ise 33 maçta süre alan Matvey Kislyak 4 gol ve 1 asist kaydetti.